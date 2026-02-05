Google Search z rekordowym wynikiem i pierwszymi reklamami w AI Mode - rewolucja w wyszukiwaniu i monetyzacji

Podczas konferencji wynikowej przedstawiciele Alphabet ujawnili, że użytkownicy korzystający z Trybu AI (AI Mode) generują zapytania trzykrotnie dłuższe niż w tradycyjnych wyszukiwaniach, a spora część z nich prowadzi do kolejnych pytań i interakcji. To właśnie ten dłuższy i bardziej złożony charakter zapytań tworzy nowe przestrzenie do monetyzacji. Google testuje obecnie reklamy wyświetlane bezpośrednio pod odpowiedziami AI, a także pilotaż programu Direct Offers, który ma dawać reklamodawcom możliwość pokazywania ofert promocyjnych dla użytkowników gotowych do zakupu bezpośrednio w AI Mode.

Jak podkreślił Philipp Schindler, Chief Business Officer Google, nowy sposób wyszukiwania generuje zasoby reklamowe tam, gdzie wcześniej trudno było je efektywnie umieścić, co może oznaczać dotarcie do bardziej złożonych intencji zakupowych i informacyjnych niż kiedykolwiek wcześniej. Komunikaty Google pokazują, że obrany kierunek łączenia klasycznej wyszukiwarki z rozwiązaniami opartymi na AI realizuje założone cele. Chodzi nie tylko o dłuższe utrzymanie użytkownika w wyszukiwarce, ale także o stworzenie przestrzeni dla nowych formatów reklamowych.

Tradycyjne SEO musi więc ewoluować, treści powinny być nie tylko dopasowane do wyników organicznych, ale także zrozumiałe, cytowane i rekomendowane przez systemy AI. Zadowolenie Google z wprowadzonych zmian sugeruje, że ten kierunek zostanie z nami na dłużej. Kluczowe dla działań SEO będzie zatem dostosowanie się do zmian wprowadzanych przez najpopularniejszą w Polsce wyszukiwarkę oraz do tego, jak zmieniają się zachowania użytkowników. Obok krótkich, schematycznych zapytań coraz częściej pojawiają się zapytania typu long tail, a sam sposób korzystania z wyszukiwarki wyraźnie się zmienia. - komentuje Marcin Wątroba, Senior SEO Specialist, Harbingers.



Zmiany zapowiedziane przez Google potwierdzają, że wyszukiwarka wchodzi w nową fazę napędzaną przez AI i konwersacyjne doświadczenie użytkownika. Dla specjalistów SEO i marketerów to czas na aktywną adaptację strategii i optymalizację pod nowy sposób dostarczania wartościowych odpowiedzi z wykorzystaniem AI Mode.

Co to oznacza dla branży marketingowej i reklamodawców?

Nowe formaty reklam — AI Mode to nie tylko statyczne linki reklamowe, ale kontekstowe, dynamiczne prezentacje ofert, dostępne bezpośrednio w odpowiedziach AI.

Głębsze intencje użytkownika — zapytania konwersacyjne mogą ujawniać bardziej precyzyjne potrzeby, co z kolei daje reklamodawcom większe pole do trafienia w moment decyzyjny.

Nowe KPI i metryki — klasyczne mierniki kliknięć mogą stracić część znaczenia, a ich miejsce zajmują dane o interakcji z odpowiedziami AI i konwersjach bezpośrednio z AI Mode.

Więcej zero click search — widoczna jest tendencja spadkowa dla przejść na strony internetowe z wyszukiwarki na rzecz podsumowania AI.









