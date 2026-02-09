Google Ads rozszerza narzędzia kontroli danych i testowania kreatywności – kolejny krok w automatyzacji kampanii
Google kontynuuje strategiczne inwestycje w ulepszenia platformy reklamowej, które mają na celu zwiększenie transparentności danych i jakość optymalizacji kampanii.
2026-02-09, 12:39

Najnowsze funkcje ogłoszone w systemie Google Ads to:

  1. Nowy Diagnostics Hub dla połączeń danych – centralny panel, który monitoruje stan integracji danych konwersji, CRM i tagowania oraz alarmuje o błędach, które mogą zaburzać automatyczne ustalanie stawek i raportowanie.
  2. Wbudowane A/B-testy zasobów w kampaniach Performance Max (beta) – narzędzie pozwalające bezpośrednio w kampanii porównywać dwa zestawy zestawów kreacji, dzieląc ruch i analizując efektywność poszczególnych assetów.

Te aktualizacje wpisują się w trend, w którym Google Ads przekształca się z zestawu narzędzi operacyjnych w platformę zorientowaną na dane i eksperymentowanie, co pozwala zespołom marketingowym monitorować i aktywnie optymalizować jakość danych i kreatywność kampanii.

Diagnostics Hub – ochrona danych i stabilność konwersji

Nowość w sekcji Data Manager w Google Ads to dedykowany panel diagnozujący połączenia danych konwersji. System oznacza ich stan etykietami, a także raportuje błędy – od złych formatów danych po odrzucone połączenia CRM. Nawet drobne błędy integracji mogą prowadzić do zafałszowania pomiarów, co z kolei negatywnie wpływa na automatyczne ustalanie stawek i optymalizację kampanii. Diagnostics Hub to narzędzie, które pozwala szybciej wykrywać i naprawiać problemy.

Performance Max z natywnym A/B-testingiem zasobów

Dotychczas testowanie różnych wersji kreacji kreatywnych w kampaniach Performance Max wymagało często osobnych eksperymentów lub manualnej rotacji assetów. Google pracuje nad wbudowaną funkcją A/B Testing, która pozwala w obrębie jednego asset group rozdzielić ruch pomiędzy zestaw „control” i „treatment”.

Kluczowe korzyści:

  • Możliwość porównania zestawów kreacji bez tworzenia osobnych kampanii.
  • Kontrolowany podział ruchu i jasne metryki, które pomagają podejmować decyzje o wdrożeniu zwycięskich assetów.
  • Mniejsze ryzyko błędów strukturalnych przy testowaniu zasobów.

Nowe narzędzia Google Ads to odpowiedź na realne wyzwania pracy z danymi i kreatywnością w kampaniach performance. Diagnostics Hub daje nam wgląd, którego wcześniej brakowało, szybciej widzimy problemy z przepływem danych i możemy je eliminować, zanim wpłyną na jakość optymalizacji i algorytmy automatycznego ustalania stawek. Z kolei wbudowany A/B-testing assetów w Performance Max to duży krok naprzód. Do tej pory testowało się kreacje w sposób pośredni lub mniej kontrolowany. Teraz mamy narzędzie, które formalizuje eksperymentowanie kreatywne wewnątrz kampanii – to realna wartość dla zespołów, które chcą działać szybciej, bardziej systemowo i na bazie danych. Patrząc szerzej, te zmiany potwierdzają, że platforma nie tylko automatyzuje kampanie, ale coraz bardziej wspiera profesjonalne zarządzanie nimi na poziomie technicznym i strategicznym - komentuje Tomasz Welc, Performance Marketing Team Leader w Harbingers.

Źródła:
https://searchengineland.com/performance-max-built-in-a-b-testing-for-creative-assets-spotted-468459
https://searchengineland.com/google-ads-adds-a-diagnostics-hub-for-data-connections-468434

KONTAKT / AUTOR
Patrycja Kranc
Marketing & Event Specialist
Harbingers
ZAŁĄCZNIKI
google-ads-rozszerza-narzedzia-kontroli-danych-i-testowania-kreatywnosci-kolejny-krok-w-automatyzacji-kampanii.pdf news-2.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Harbingers
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.