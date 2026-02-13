Google uruchamia agentic commerce i nowy standard Universal Commerce Protocol – rewolucja w handlu cyfrowym w 2026 roku

Zmiany ogłoszone na początku roku stawiają fundamenty pod nowy model sprzedaży, w którym marketerzy i firmy muszą na nowo zdefiniować rolę danych produktowych, strategii reklamowej oraz obsługi klienta online. Nowe rozwiązania Google koncentrują się na trzech kluczowych filarach:

Universal Commerce Protocol – standard komunikacji między AI a sklepami internetowymi

Google, wraz z partnerami branżowymi, wprowadza Universal Commerce Protocol (UCP), czyli otwarty standard, który ma położyć kres klasycznemu modelowi kliknij, przejdź na stronę, kup. UCP umożliwia bezproblemową wymianę informacji między agentami AI, platformami sprzedażowymi i systemami płatności, tak aby inteligentne systemy mogły prowadzić proces zakupowy od odkrycia produktu po płatność bez konieczności przechodzenia na tradycyjną stronę sklepu.

Dzięki temu rozwiązaniu konsumenci będą mogli:

odkrywać i porównywać produkty przez AI w naturalnej konwersacji,

ukończyć zakup w ramach AI Mode lub aplikacji Gemini,

korzystać z natychmiastowych transakcji bez opuszczania interfejsu AI.





Direct Offers – personalizacja ofert w czasie rzeczywistym

Google testuje nowy format reklamowy Direct Offers, który pozwala markom wysyłać spersonalizowane oferty zakupowe bezpośrednio w AI Mode — dokładnie w momencie, gdy klient jest gotowy do zakupu. System analizuje kontekst konwersacji i zamiary użytkownika, po czym prezentuje mu odpowiednie rabaty, pakiety promocyjne lub inne wartościowe propozycje zakupowe. To rozwiązanie stanowi most pomiędzy decyzją zakupową a finalizacją transakcji i może znacząco zwiększyć współczynnik konwersji, redukując straty wynikające z tradycyjnych porzuceń koszyków.

AI Mode i Gemini – nowe doświadczenia wyszukiwania i zakupów

Zgodnie z najnowszym listem Google z lutego 2026 r., AI Mode w wyszukiwarce ma stać się centralnym narzędziem interakcji z użytkownikiem, łącząc tradycyjne wyszukiwanie, inspirację zakupową i realizację transakcji w jednym doświadczeniu.

Nowe możliwości obejmują m.in.:

interaktywną konwersację zamiast wpisywania fraz,

dynamiczne rekomendacje produktów i usług na podstawie kontekstu rozmowy,

bezpośredni dostęp do realizacji zakupów z wykorzystaniem danych płatniczych zapisanych w usługach Google.





Model Gemini (aktualizowany w styczniu 2026 r.) został rozszerzony o narzędzia ułatwiające handel agentyczny(agentowy), w tym rodzaje ofert, sugestie zakupowe i integrację z systemami płatności.



2026 to nie tylko ewolucja narzędzi, to przełom w zaufaniu w relacji marka–klient. Universal Commerce Protocol i handel agentyczny(agentowy) redefiniują pojęcie cyfrowej konwersji: Twoja strona przestaje być jedynym miejscem sprzedaży, staje się źródłem danych dla agentów AI, którzy decydują o zakupie klienta. Największe ryzyko dla firm MŚP to zaniedbanie jakości danych produktowych. Bez perfekcyjnego feedu Twój produkt może nigdy nie zostać wybrany przez AI - komentuje Borys Marushchak, Performance Marketing Manager, Harbingers

Co to oznacza w praktyce?

Nowe funkcje Google dla reklamodawców i sprzedawców przekształcają cały cykl zakupowy i sposób, w jaki marki mogą angażować klientów online:

jakość danych produktowych staje się strategicznym aktywem , agent AI interpretuje je bezpośrednio w kontekście zapytań użytkowników.

tradycyjne narzędzia reklamowe ustępują miejsca modelom reagującym na intencję, reklama musi być bardziej kontekstowa, a nie tylko oparta na słowach kluczowych.

personalizacja i bezpośrednie oferty w czasie rzeczywistym stają się podstawowym elementem konwersji, szczególnie w wyszukiwaniu konwersacyjnym i AI Mode.





Źródło: https://blog.google/products/ads-commerce/digital-advertising-commerce-2026/





