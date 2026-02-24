Harbingers, Tpay i Future Mind zapraszają na Growth 360 – meetup w Poznaniu o wzroście biznesu i inteligentnej reklamie

Wydarzenie zgromadzi liderów e-commerce, B2B, marketingu i technologii, aby wspólnie eksplorować najnowsze strategie wzrostu w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie biznesowym.

Growth 360 to spotkanie praktyków, które ma na celu pokazanie, jak skutecznie łączyć marketing, technologię i operacje sprzedażowe w jeden spójny system wzrostu oraz jak przekuć inteligentne działania reklamowe w realne wyniki biznesowe. Podczas meetup’u uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji ekspertów, dowiedzieć się o najnowszych narzędziach i trendach oraz wziąć udział w sesjach networkingowych.

W programie wydarzenia znalazły się m.in.:

praktyczne prezentacje na temat optymalizacji lejków sprzedażowych i płatności,

podpowiedzi, jak zwiększyć konwersję dzięki wykorzystaniu danych i automatyzacji,

panel dyskusyjny z liderami branży na temat wyzwań i rozwiązań w omnichannel i e-commerce.

Data: 31 marca 2026 r.

Czas trwania: 10:00–14:10

Miejsce: Plac Andersa 3, 17. piętro, Poznań



Więcej o wydarzeniu oraz rejestracja: https://tpay-futuremind.harbingers.io/

Organizatorzy podkreślają, że liczba miejsc jest ograniczona, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji ze względu na kameralną formułę i selektywny dobór uczestników. Growth 360 to wyjątkowa okazja, by zdobyć aktualną wiedzę od praktyków, poznać inspirujące case studies oraz nawiązać wartościowe relacje biznesowe. Udział w meetupie to również szansa na bezpośredni kontakt z ekspertami Tpay i Future Mind oraz praktyczne spojrzenie na technologie i narzędzia, które przyspieszają rozwój biznesu online.