Harbingers publikuje bezpłatny Ranking narzędzi Marketing Automation 2026
Agencja digital marketingu Harbingers opublikowała Ranking narzędzi Marketing Automation 2026 – bezpłatne zestawienie systemów automatyzacji marketingu dostępnych dla firm działających w modelu B2B oraz e-commerce. Materiał powstał, aby uporządkować rynek narzędzi MA i pomóc firmom w wyborze systemu dopasowanego do ich modelu biznesowego i dojrzałości technologicznej.
2026-03-04, 09:22

Ranking obejmuje porównanie platform Marketing Automation, które są wdrażane głównie przez średnie i duże organizacje działające na rynku polskim. Do analizy wybrano systemy spełniające określone kryteria kwalifikacyjne – m.in. dostępność operacyjną w Polsce (wdrożenia i wsparcie), dojrzałość funkcjonalną wykraczającą poza podstawową automatyzację komunikacji oraz możliwość integracji z kluczowymi elementami ekosystemu marketingowo-sprzedażowego, takimi jak CRM, platformy e-commerce czy systemy analityczne.

W zestawieniu znalazły się m.in. takie platformy jak HubSpot, SALESmanago, GetResponse, User.com, Samba.ai, Edrone, iPresso, SARE, Yespo CDP oraz ExpertSender.

Autorzy zestawienia zdecydowali się na podział wyników na dwa kluczowe modele biznesowe:

  • B2B i usługi, gdzie największą wagę mają funkcje wspierające sprzedaż oraz zarządzanie leadami,

  • e-commerce, gdzie kluczową rolę odgrywają personalizacja, automatyzacja sprzedaży i praca na danych transakcyjnych.

Metodologia badania

Zestawienie zostało przygotowane w oparciu o standaryzowany model oceny punktowej, który pozwala porównywać systemy według tych samych kryteriów. Analiza obejmowała m.in.:

  • funkcjonalności systemu,

  • możliwości integracji i wdrożenia,

  • raportowanie i analitykę,

  • model biznesowy i dostępność narzędzia,

  • funkcje wspierające sprzedaż w B2B lub personalizację w e-commerce.

Dane wykorzystane w analizie zostały zebrane na podstawie ankiety przesłanej bezpośrednio do producentów oraz oficjalnych przedstawicieli systemów. Następnie zostały ujednolicone i przeliczone według wspólnego modelu punktowego.

Jak podkreśla Adrian Lekki, Team Leader Marketing Automation w Harbingers:

Ranking ma charakter porównawczy i doradczy. Jego celem jest uporządkowanie wiedzy o systemach i ułatwienie firmom budowy shortlisty rozwiązań dopasowanych do ich modelu biznesowego.

Komentarze ekspertów rynku

W rankingu znalazły się również komentarze ekspertów pracujących z narzędziami Marketing Automation, m.in. przedstawicieli firm SMSAPI, MAN Digital, SALESmanago, IC Project, User.com, GetResponse, HubSpot, SARE oraz Samba.ai.

Dostęp do rankingu

Ranking Marketing Automation 2026 jest dostępny bezpłatnie po wypełnieniu formularza na stronie:

https://ranking.harbingers.io/ma-26

Pełna wersja materiału zawiera szczegółową metodologię badania, wyniki punktowe poszczególnych systemów oraz wskazówki dotyczące wyboru narzędzia Marketing Automation dopasowanego do modelu biznesowego organizacji.

KONTAKT / AUTOR
Sandra Kluza
Business Growth Director
Harbingers
ZAŁĄCZNIKI
harbingers-publikuje-bezplatny-ranking-narzedzi-marketing-automation-2026.pdf zrzut-ekranu-2026-03-04-094129.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Harbingers
