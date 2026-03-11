Harbingers udostępnia bezpłatny kurs online o płatnych kampaniach w 2026 roku
Harbingers, agencja digital marketingu, udostępniła bezpłatny kurs online Płatne kampanie w 2026 roku – jak dbać o zysk, a nie tylko o przychód?. Materiały edukacyjne skierowane są do marketerów, liderów e-commerce, specjalistów performance oraz menedżerów odpowiedzialnych za budżety reklamowe.
2026-03-11, 14:33

Celem kursu jest pokazanie, jak w zmieniającym się środowisku reklamowym prowadzić kampanie PPC tak, aby przekładały się na realny zysk biznesowy, a nie jedynie na wyniki widoczne w panelach reklamowych. Projekt powstał na podstawie doświadczeń zespołu Harbingers z pracy na kontach reklamowych w e-commerce i B2B oraz analizy zmian w algorytmach Google i Meta.

Kurs obejmuje m.in.:

  • analizę powodów rosnących kosztów kampanii PPC,
  • wpływ utraty danych (signal loss) na skuteczność reklam,
  • praktyczne podejście do automatyzacji i AI w systemach reklamowych,
  • sposób planowania kampanii pod marżę i realny zysk,
  • optymalizację kampanii e-commerce i B2B pod jakość sprzedaży i leadów,
  • schemat raportowania wyników wspierający decyzje budżetowe.

Program został zaprojektowany w formie krótkich lekcji wideo, które uczestnicy mogą realizować we własnym tempie. Po obejrzeniu materiałów dostępny jest test wiedzy, a osoby, które uzyskają minimum 90% poprawnych odpowiedzi, otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

Uczestnicy kursu będą mogli również wziąć udział w sesji live Q&A z ekspertem, podczas której omawiane będą pytania dotyczące materiałów oraz realnych problemów związanych z prowadzeniem kampanii reklamowych.

Partnerem technologicznym kursu jest GetResponse, którego platforma została wykorzystana do udostępnienia materiałów edukacyjnych i obsługi procesu rejestracji uczestników.

Dostęp do kursu jest bezpłatny po rejestracji na stronie:
https://kurs.harbingers.io/kampanie-26

KONTAKT / AUTOR
Sandra Kluza
Business Growth Director
Harbingers
