Harbingers organizuje bezpłatny webinar o zarządzaniu komunikacją marki i roli AI w marketingu
Agencja digital marketingowa Harbingers zaprasza na bezpłatny webinar poświęcony spójności komunikacji marki w firmach rozwijających marketing w wielu kanałach jednocześnie. Spotkanie online odbędzie się online 8 kwietnia o godzinie 11:00.
2026-03-13, 08:08

Podczas wydarzenia eksperci pokażą, dlaczego wraz ze wzrostem liczby kanałów marketingowych i materiałów tworzonych przez różne zespoły coraz trudniej utrzymać jeden, rozpoznawalny głos marki. Webinar będzie poświęcony temu, jak firmy mogą odzyskać kontrolę nad komunikacją oraz jaką rolę zaczynają odgrywać w tym procesie systemy oparte na sztucznej inteligencji.

W programie znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące najczęstszych miejsc utraty spójności komunikacji w organizacjach, sposobów porządkowania procesu tworzenia treści oraz praktycznych zastosowań AI w analizie i tworzeniu materiałów marketingowych zgodnych ze strategią marki.

Webinar skierowany jest przede wszystkim do dyrektorów i managerów marketingu, brand managerów, liderów e-commerce, ekspertów ds. marketingu oraz właścicieli firm, którzy odpowiadają za rozwój komunikacji marki i jej spójność w różnych kanałach marketingowych.

Spotkanie poprowadzą:

  • Krzysztof Kobylarz – Head of Strategy & Creative w Harbingers
  • Michał Kowalik – Company Owner w Panstrateg.pl

Udział w webinarze jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesji Q&A z ekspertami.

Partnerem technologicznym wydarzenia jest GetResponse.

Link do rejestracji: https://webinar.harbingers.io/strategia-komunikacji

KONTAKT / AUTOR
Sandra Kluza
Business Growth Director
Harbingers
