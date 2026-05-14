Harbingers uruchamia bezpłatny kurs online Brand Manager Jutra
Harbingers, globalnie nagradzana agencja digital marketingu, udostępnia bezpłatny kurs online Brand Manager Jutra, jak budować markę, która sprzedaje w erze AI? To 5-lekcyjny program dla brand managerów, dyrektorów marketingu, liderów e-commerce i B2B oraz osób odpowiedzialnych za rozwój marek, które chcą lepiej łączyć branding, performance, AI, digital shelf, wideo i influencer marketing.
2026-05-14, 08:37

Nowy kurs Harbingers, Brand Manager Jutra, pokazuje markę nie jako zbiór kolorów, claimów i wytycznych, ale jako system wzrostu, wpływający na performance, widoczność produktów, zaufanie, content, wideo i współpracę z twórcami. Program obejmuje 5 lekcji wideo, które uczestnicy mogą realizować online, po ukończeniu kursu i zdaniu testu uczestnicy otrzymają imienny certyfikat.

Eksperci Harbingers i partnerzy pokazują markę z 5 perspektyw

Kurs prowadzą eksperci związani z Harbingers oraz firmami partnerskimi - Be Digital, Brandly360 oraz 7 Studio Group. Wśród prowadzących znaleźli się:

  • Tomasz Welc, Performance Marketing Manager w Harbingers, który w lekcji Brand Manager jako architekt popytu pokazuje, jak marka wpływa na koszt pozyskania klienta, retencję i skuteczność kampanii performance.
  • Krzysztof Kobylarz, Head of Strategy & Creative w Harbingers, który w lekcji Strażnik Marki AI omawia wykorzystanie AI do pilnowania spójności komunikacji, tonu marki, treści, grafik i scenariuszy.
  • Miłosz Nowakowski, Sales Director w Brandly360, który w lekcji Brand Power Index pokazuje, jak content, opinie, jakość danych i obecność produktu wpływają na decyzje klientów oraz algorytmy.
  • Tomasz Piotrowski, Prezes zarządu i producent video w 7 Studio Group, który w lekcji Wizerunek marki przez wideo, opowiada o wideo jako narzędziu budowania zaufania, eksperckości, sprzedaży i partnerstw.
  • Dawid Maj, CEO BeDigital, który w lekcji o influencer marketingu pokazuje podejście Creator Ladder, od organicznych wzmianek, przez afiliację i UGC, aż po influencerów i ambasadorów.

Partnerem technologicznym kursu jest GetResponse, platforma, na której uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów edukacyjnych, lekcji i procesu rejestracji.

Dostęp do kursu jest bezpłatny po rejestracji na stronie:
https://kurs.harbingers.io/brand-manager-jutra

KONTAKT / AUTOR
Patrycja Kranc
Marketing & Event Specialist
Harbingers
