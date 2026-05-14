Harbingers uruchamia bezpłatny kurs online Brand Manager Jutra

Nowy kurs Harbingers, Brand Manager Jutra, pokazuje markę nie jako zbiór kolorów, claimów i wytycznych, ale jako system wzrostu, wpływający na performance, widoczność produktów, zaufanie, content, wideo i współpracę z twórcami. Program obejmuje 5 lekcji wideo, które uczestnicy mogą realizować online, po ukończeniu kursu i zdaniu testu uczestnicy otrzymają imienny certyfikat.

Eksperci Harbingers i partnerzy pokazują markę z 5 perspektyw

Kurs prowadzą eksperci związani z Harbingers oraz firmami partnerskimi - Be Digital, Brandly360 oraz 7 Studio Group. Wśród prowadzących znaleźli się:

Tomasz Welc , Performance Marketing Manager w Harbingers, który w lekcji Brand Manager jako architekt popytu pokazuje, jak marka wpływa na koszt pozyskania klienta, retencję i skuteczność kampanii performance.

Krzysztof Kobylarz , Head of Strategy & Creative w Harbingers, który w lekcji Strażnik Marki AI omawia wykorzystanie AI do pilnowania spójności komunikacji, tonu marki, treści, grafik i scenariuszy.

Miłosz Nowakowski , Sales Director w Brandly360, który w lekcji Brand Power Index pokazuje, jak content, opinie, jakość danych i obecność produktu wpływają na decyzje klientów oraz algorytmy.

Tomasz Piotrowski , Prezes zarządu i producent video w 7 Studio Group, który w lekcji Wizerunek marki przez wideo , opowiada o wideo jako narzędziu budowania zaufania, eksperckości, sprzedaży i partnerstw.

Dawid Maj , CEO BeDigital, który w lekcji o influencer marketingu pokazuje podejście Creator Ladder, od organicznych wzmianek, przez afiliację i UGC, aż po influencerów i ambasadorów.

Partnerem technologicznym kursu jest GetResponse, platforma, na której uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów edukacyjnych, lekcji i procesu rejestracji.

Dostęp do kursu jest bezpłatny po rejestracji na stronie:

https://kurs.harbingers.io/brand-manager-jutra