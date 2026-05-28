Nowa współpraca Harbingers w branży beauty. Agencja odpowiada za działania paid i analitykę Yokaba

Yokaba to marka z branży beauty, która od lat rozwija portfolio produktów odpowiadających na potrzeby profesjonalistów i klientów indywidualnych. W jej ofercie znajdują się m.in. kosmetyki do pielęgnacji ciała, dłoni i stóp, produkty do manicure, pedicure, stylizacji paznokci oraz rozwiązania wspierające gabinety podologiczne. Marka rozwija również profesjonalne produkty i zestawy do zabiegów regeneracyjnych paznokci, w tym laminacji, które wspierają odbudowę i wzmocnienie naturalnej płytki, szczególnie po stylizacji.



Głównym celem współpracy jest uporządkowanie danych, rozwój działań reklamowych oraz wsparcie dalszego skalowania sprzedaży online, zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych. Digital jest jednym z kluczowych obszarów rozwoju marki. Kategoria beauty wymaga dziś obecności w wielu punktach kontaktu z klientem, od wyszukiwarki, przez media społecznościowe, po krótkie formaty wideo i działania wspierające decyzje zakupowe.

Yokaba to marka z dużym potencjałem rozwoju w digitalu, także poza Polską. W takich projektach kluczowe jest nie tylko uruchamianie kampanii w kolejnych kanałach, ale przede wszystkim zrozumienie danych, rentowności i realnego wpływu działań marketingowych na sprzedaż. Współpracę rozpoczęliśmy od uporządkowania analityki i działań paid, aby marka mogła podejmować decyzje na podstawie wiarygodnych danych i świadomie skalować działania na wybranych rynkach — mówi Dawid Małkowski, Business Growth Expert w Harbingers.

— Yokaba rozwija się nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych, dlatego zależało nam na partnerze, który rozumie e-commerce, analitykę i specyfikę skalowania działań digitalowych. Chcemy podejmować decyzje marketingowe w oparciu o dane, testować kanały i wzmacniać te obszary, które realnie wspierają sprzedaż oraz rozwój marki. Współpraca z Harbingers jest dla nas ważnym krokiem w dalszym profesjonalizowaniu działań online — mówi Kamil Niemczyk, Prezes Zarządu w Yokaba.

