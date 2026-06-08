Agencja digital marketingowa Harbingers rozpoczyna współpracę z FroGum

Współpraca z Harbingers rozpoczęła się w czerwcu i obejmuje kilka kluczowych obszarów rozwoju sprzedaży online. Agencja będzie wspierać markę w uporządkowaniu analityki, zwiększaniu widoczności organicznej oraz prowadzeniu kampanii płatnych. Projekt uwzględnia również działania związane z widocznością marki w środowiskach AI, w tym wzmacnianie cytowalności treści przez modele językowe. W projekcie kluczowe znaczenie będzie miało połączenie działań SEO, paid, analityki i optymalizacji e-commerce, tak aby rozwój sprzedaży był oparty na danych oraz realnym wpływie na biznes.

— Rynek e-commerce motoryzacyjnego wymaga dziś bardzo precyzyjnego podejścia do danych, widoczności i kampanii płatnych. Klient często szuka produktu dopasowanego do konkretnego modelu auta, dlatego ważne jest, aby marka była obecna na każdym etapie ścieżki zakupowej. Współpracę z FroGum zaczynamy od połączenia kilku obszarów, które mają wspierać zarówno skalowanie sprzedaży, jak i rentowność działań — mówi Michał Stadler, Sales Manager w Harbingers.

Dla FroGum współpraca z Harbingers to kolejny krok w rozwoju kanału online i dalszym wzmacnianiu sprzedaży internetowej.

— Zależy nam na dalszym rozwoju e-commerce, ale w sposób uporządkowany i oparty na danych. Chcemy skuteczniej docierać do nowych klientów, zwiększać widoczność marki i jednocześnie dbać o rentowność sprzedaży. W Harbingers widzimy partnera, który rozumie specyfikę e-commerce, łączy kompetencje strategiczne, analityczne i performance’owe oraz potrafi patrzeć na rozwój sklepu szerzej niż tylko przez pryzmat pojedynczych kampanii — mówi Agnieszka Herbaczewska, Marketing Manager FroGum.