Harbingers z 5 nominacjami w finale European Paid Media Awards 2026

European Paid Media Awards wyróżnia kampanie, strategie, zespoły i narzędzia, które wyznaczają standardy skuteczności w płatnej reklamie internetowej. W konkursie oceniane są m.in. działania z obszaru paid search, paid social, shopping ads, e-commerce, lead generation, B2B, finansów, automatyzacji i wykorzystania danych.
W tegorocznej edycji projekty Harbingers zostały nominowane w 5 kategoriach:
- Shopping Ads Campaign of the Year
Harbingers & Skalnik
- B2B Campaign of the Year
Harbingers & Kärcher Professional
- Finance Campaign of the Year
Harbingers & enova365
- Ecommerce Campaign of the Year
Harbingers & BoboWózki
- Lead Gen Campaign of the Year
Harbingers & Oknoplast
Nominowane projekty pokazują szerokie zastosowanie paid media w różnych modelach biznesowych: od e-commerce i kampanii shoppingowych, przez B2B i sektor finansowy, po działania full-funnel nastawione na generowanie jakościowych leadów. Wspólnym mianownikiem wszystkich zgłoszeń są konkretne wyniki biznesowe, praca na danych oraz dopasowanie strategii mediowej do specyfiki sprzedaży, sezonowości i intencji użytkowników.
Shortlista wszystkich finałowych nominacji dostępna jest na stronie organizatora konkursu: https://europeanpaidmediaawards.com/2026-shortlist/
Zwycięzcy European Paid Media Awards 2026 zostaną ogłoszeni 13 sierpnia 2026 roku.