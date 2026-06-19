Harbingers z 5 nominacjami w finale European Paid Media Awards 2026

European Paid Media Awards wyróżnia kampanie, strategie, zespoły i narzędzia, które wyznaczają standardy skuteczności w płatnej reklamie internetowej. W konkursie oceniane są m.in. działania z obszaru paid search, paid social, shopping ads, e-commerce, lead generation, B2B, finansów, automatyzacji i wykorzystania danych.

W tegorocznej edycji projekty Harbingers zostały nominowane w 5 kategoriach:

Shopping Ads Campaign of the Year

Harbingers & Skalnik

B2B Campaign of the Year

Harbingers & Kärcher Professional

Finance Campaign of the Year

Harbingers & enova365

Ecommerce Campaign of the Year

Harbingers & BoboWózki

Lead Gen Campaign of the Year

Harbingers & Oknoplast

Nominowane projekty pokazują szerokie zastosowanie paid media w różnych modelach biznesowych: od e-commerce i kampanii shoppingowych, przez B2B i sektor finansowy, po działania full-funnel nastawione na generowanie jakościowych leadów. Wspólnym mianownikiem wszystkich zgłoszeń są konkretne wyniki biznesowe, praca na danych oraz dopasowanie strategii mediowej do specyfiki sprzedaży, sezonowości i intencji użytkowników.



Shortlista wszystkich finałowych nominacji dostępna jest na stronie organizatora konkursu: https://europeanpaidmediaawards.com/2026-shortlist/

Zwycięzcy European Paid Media Awards 2026 zostaną ogłoszeni 13 sierpnia 2026 roku.