Harbingers z 5 nominacjami w finale European Paid Media Awards 2026
Agencja digital marketingowa Harbingers znalazła się w finale European Paid Media Awards 2026, jednego z najważniejszych europejskich konkursów branżowych poświęconych kampaniom płatnym. W tegorocznej edycji agencja otrzymała 5 finałowych nominacji za projekty zrealizowane dla swoich Partnerów: marek Skalnik, Kärcher Professional, enova365, BoboWózki oraz Oknoplast.
2026-06-19, 13:57

European Paid Media Awards wyróżnia kampanie, strategie, zespoły i narzędzia, które wyznaczają standardy skuteczności w płatnej reklamie internetowej. W konkursie oceniane są m.in. działania z obszaru paid search, paid social, shopping ads, e-commerce, lead generation, B2B, finansów, automatyzacji i wykorzystania danych.

W tegorocznej edycji projekty Harbingers zostały nominowane w 5 kategoriach:

  • Shopping Ads Campaign of the Year
    Harbingers & Skalnik
  • B2B Campaign of the Year
    Harbingers & Kärcher Professional
  • Finance Campaign of the Year
    Harbingers & enova365 
  • Ecommerce Campaign of the Year
    Harbingers & BoboWózki 
  • Lead Gen Campaign of the Year
    Harbingers & Oknoplast

Nominowane projekty pokazują szerokie zastosowanie paid media w różnych modelach biznesowych: od e-commerce i kampanii shoppingowych, przez B2B i sektor finansowy, po działania full-funnel nastawione na generowanie jakościowych leadów. Wspólnym mianownikiem wszystkich zgłoszeń są konkretne wyniki biznesowe, praca na danych oraz dopasowanie strategii mediowej do specyfiki sprzedaży, sezonowości i intencji użytkowników.

Shortlista wszystkich finałowych nominacji dostępna jest na stronie organizatora konkursu: https://europeanpaidmediaawards.com/2026-shortlist/

Zwycięzcy European Paid Media Awards 2026 zostaną ogłoszeni 13 sierpnia 2026 roku.

KONTAKT / AUTOR
Sandra Kluza
Business Growth Director
Harbingers
ZAŁĄCZNIKI
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