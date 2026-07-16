Harbingers wydaje bezpłatny Playbook Content & SEO 2026–2030. 19 ekspertów i ponad 130 stron o treściach, które pracują na biznes
Harbingers udostępnia bezpłatny Playbook Content & SEO 2026–2030 – praktyczny przewodnik dla osób odpowiedzialnych za marketing, content, SEO, e-commerce oraz rozwój sprzedaży.
2026-07-16, 08:43

Publikacja liczy ponad 130 stron i zbiera perspektywy 17 ekspertów oraz praktyków rynku. Odpowiadają oni na pytania o przyszłość content marketingu i SEO, widoczność marek w Google i narzędziach AI, priorytety w planowaniu treści oraz mierzenie ich wpływu na sprzedaż, leady i decyzje klientów.

W playbooku znalazły się wypowiedzi ekspertów i praktyków reprezentujących różne obszary rynku: content marketing, SEO, e-commerce, marketing, sprzedaż, komunikację, automatyzację, retencję i doświadczenie klienta. Swoimi komentarzami podzielili się m.in. przedstawiciele takich firm jak Empik, Solartech, Tpay, SMSAPI, Traffit, PushPushGo, OpenGift.pl, Zdrowie.pl, Sklepogrodniczy.pl, Sklepfarmera.pl, wodadlafirmy.pl, GetResponse.

Wydanie playbooka wspierają partnerzy technologiczni i medialni. Partnerem technologicznym publikacji jest GetResponse, natomiast partnerami medialnymi są: biznes2biznes.com, aboutMarketing, e-biznes.pl, Business Impact Review oraz Gazeta MSP.

W publikacji znajdują się także komentarze Harbingers, praktyczne checklisty, autodiagnoza istniejących zasobów oraz rekomendacje pomagające zdecydować, jakie treści tworzyć, które aktualizować i jak mierzyć ich rzeczywistą wartość.

Playbook Content & SEO 2026–2030 dostępny jest na stronie: https://ebook.harbingers.io/playbook-seo-cm-26



KONTAKT / AUTOR
Sandra Kluza
Business Growth Director
Harbingers
ZAŁĄCZNIKI
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